«Мбаппе наконец выиграет «Золотой мяч», перейдя в «Реал». Роналдо — о возможном трансфере

Бывший нападающий «Реала» Роналдо высказался о возможном переходе форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе в мадридский клуб предстоящим летом. Ранее стало известно, что 25-летний футболист близок к уходу из «ПСЖ» на правах свободного агента.

«Надо дождаться официального объявления, прежде чем углубляться в детали, но в Мадриде все с нетерпением ждут Килиана. Это поистине потрясающий футболист. Со временем он станет лучшим игроком мира.

Думаю, если он перейдёт в «Реал», то сделает очень хороший выбор. После этого он сможет наконец-то получить «Золотой мяч», – приводит слова Роналдо Daily Mail.

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Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В нынешнем сезоне форвард провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.