Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мбаппе наконец выиграет «Золотой мяч», перейдя в «Реал». Роналдо — о возможном трансфере

«Мбаппе наконец выиграет «Золотой мяч», перейдя в «Реал». Роналдо — о возможном трансфере
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Реала» Роналдо высказался о возможном переходе форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе в мадридский клуб предстоящим летом. Ранее стало известно, что 25-летний футболист близок к уходу из «ПСЖ» на правах свободного агента.

«Надо дождаться официального объявления, прежде чем углубляться в детали, но в Мадриде все с нетерпением ждут Килиана. Это поистине потрясающий футболист. Со временем он станет лучшим игроком мира.

Думаю, если он перейдёт в «Реал», то сделает очень хороший выбор. После этого он сможет наконец-то получить «Золотой мяч», – приводит слова Роналдо Daily Mail.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В нынешнем сезоне форвард провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Материалы по теме
Харгривз: Мбаппе напоминает мне Роналдо, ему удастся выиграть «Золотой мяч»
Роналдо — о Беллингеме: Джуд слегка напоминает мне Зидана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android