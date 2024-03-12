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Голкипер «Боруссии» Дортмунд Кобель — лучший в топ-лиг по предотвращённым голам

Голкипер «Боруссии» Дортмунд Кобель — лучший в топ-лиг по предотвращённым голам
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Голкипер дортмундской «Боруссии» и сборной Швейцарии Грегор Кобель предотвратил больше всех голов, чем любой другой вратарь из топ-5 европейских лиг, сообщает Opta. Швейцарец пропустил 32 мяча (без учёта автоголов) во всех турнирах нынешнего сезона.

По информации источника, Кобель пропустил на 12,3 гола меньше ожидаемого. В тройку сильнейших по данному показателю вошли такие вратари, как Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ» (10,7) и Люка Шевалье из «Лилля» (10,6).

Кобель выступает за «Боруссию» с июля 2021 года. В текущем сезоне швейцарский голкипер провёл за «шмелей» 30 матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с дортмундским клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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