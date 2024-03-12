Владимир Ивич: если в «Краснодаре» решат, что мне надо уйти — окей
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал слухи о возможном увольнении из команды.
«У клуба есть владелец, президент, тренер и игроки. Решают владелец и президент. Если клуб решит, что мне надо уйти, то окей. Мой контракт до 31 декабря 2024 года», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 12 марта, «Краснодар» проиграл «Химкам» (0:2) в матче четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России и выбыл из турнира. «Химки» одержали победу благодаря голам полузащитника Хетага Хосонова и защитника Олега Исаенко. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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