Радимов: игрок «Спартака» Мартинс допускает ошибки, не соответствующие его стоимости

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал команды и персоналии, которые его разочаровали в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Как обычно, выделяем клубы и персоналии, которые проявили себя с отрицательной стороны.

Команды, которые разочаровали:

— «Краснодар»: снова потеря очков и уплывающие из пальцев шансы на чемпионство. Не хватает команде агрессии — не удивительно, что в первые 15 минут у южан нет голов в сезоне. И если раньше пробелы в игре затмевал счёт на табло, то сейчас все проблемы «Краснодара» на виду, а результата нет. Есть вопросы и к исполнителям, кажется, что состав требует усиления.

— «Урал»: после паузы команда выглядит очень невзрачно. Понятно, что соперником был «Зенит», но «Урал» совсем ничего не смог противопоставить. Поразило интервью Сиссе в перерыве, который говорил, что «Урал» играет хорошо, хотя на деле всё было иначе — это показатель ментальности. И ещё бросился в глаза один момент — «Урал» вышел на поле всего с двумя россиянами в составе и выглядел бледно. Стоило выйти молодым Ишкову и Дмитриеву, как у команды появилась скорость в действиях и острота.

Персоналии, которые разочаровали:

— Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»): дорогостоящий полузащитник «Спартака» допускает ошибки, которые совершенно не соответствуют его статусу и сумме трансфера. Если ты в такой ситуации привозишь пенальти, то к твоему уровню есть вопросы, проще тогда не рисковать и выбить. Но, если начал обыгрывать, причём в сторону своих ворот, должен быть уверен, что не потеряешь мяч. Итог — жуткий привоз. Кстати, снова вопрос к арбитру, а почему он не увидел нарушения сразу?

— Спортивный блок «Балтики»: в паузу привезли практически новую команду игроков, но нападающего на замену Мусаеву так и не появилось. В итоге Фамейе вторую игру подряд мажет с нескольких метров, а «Балтика» одной ногой в ФНЛ.

— Евгений Харин («Ахмат»): глупейшее решение симулировать, имея жёлтую, и как итог — удаление. Чудовищно подвёл команду», — написал Радимов в своём телеграм-канале.