«Тотальная дискриминация «Спартака». Радимов — о победе «Факела» в 20-м туре РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал команды и персоналии, которые его порадовали в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Как обычно, выделяем тройки клубов и персоналий, которые проявили себя с положительной стороны.

Команды, которые порадовали:

— «Ростов»: команда вторую игру подряд после паузы показывает хорошо структурированный, агрессивный и понятный футбол. Карпин здорово поработал на сборах. Отмечаю и стандарты «Ростова», над которыми тоже, очевидно, хорошо поработали;

— «Зенит»: сине-бело-голубые провели качественный матч, добыли уверенный счёт, продемонстрировали тотальное превосходство. После ничейного результата со «Спартаком» именно это и нужно было;

— «Факел»: тотальная дискриминация «Спартака» почти на их поле. Команда знала, что делать в каждой из фаз игры, выигрывала единоборства, продемонстрировала дисциплину и практически ничего не дали создать. Классная игра команды, которая собрана с очень скромными возможностями.

Персоналии, которые порадовали:

— Виллиан Роша (ЦСКА): когда защитник делает дубль и его команда играет «на ноль», как можно его не отметить?

— Мохаммад Мохеби («Ростов»): классно вписался в команду и в хорошо организованной игре проявил себя с лучшей стороны — дубль и три очка в копилку команде;

— Болельщики «Факела»: на моей памяти, чтобы на домашнем матче «Спартака» гостевые болельщики смогли перекричать красно-белых — нонсенс! Уверен, вклад 12-го игрока команды из Воронежа помог одержать важную победу», — написал Радимов в своём телеграм-канале.