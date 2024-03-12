Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Наполи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тотальная дискриминация «Спартака». Радимов — о победе «Факела» в 20-м туре РПЛ

«Тотальная дискриминация «Спартака». Радимов — о победе «Факела» в 20-м туре РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал команды и персоналии, которые его порадовали в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Как обычно, выделяем тройки клубов и персоналий, которые проявили себя с положительной стороны.

Команды, которые порадовали:
«Ростов»: команда вторую игру подряд после паузы показывает хорошо структурированный, агрессивный и понятный футбол. Карпин здорово поработал на сборах. Отмечаю и стандарты «Ростова», над которыми тоже, очевидно, хорошо поработали;
«Зенит»: сине-бело-голубые провели качественный матч, добыли уверенный счёт, продемонстрировали тотальное превосходство. После ничейного результата со «Спартаком» именно это и нужно было;
«Факел»: тотальная дискриминация «Спартака» почти на их поле. Команда знала, что делать в каждой из фаз игры, выигрывала единоборства, продемонстрировала дисциплину и практически ничего не дали создать. Классная игра команды, которая собрана с очень скромными возможностями.

Персоналии, которые порадовали:
Виллиан Роша (ЦСКА): когда защитник делает дубль и его команда играет «на ноль», как можно его не отметить?
Мохаммад Мохеби («Ростов»): классно вписался в команду и в хорошо организованной игре проявил себя с лучшей стороны — дубль и три очка в копилку команде;
Болельщики «Факела»: на моей памяти, чтобы на домашнем матче «Спартака» гостевые болельщики смогли перекричать красно-белых — нонсенс! Уверен, вклад 12-го игрока команды из Воронежа помог одержать важную победу», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 37'     0:2 Пруцев – 66'    
Материалы по теме
«Потеряли первое место? И что? Ничего не потеряно». Сперцян — о неудачах «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android