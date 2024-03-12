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Лукин: победа над «Ростовом» — успех фанатов ЦСКА, трибуна была особенной

Лукин: победа над «Ростовом» — успех фанатов ЦСКА, трибуна была особенной
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Центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о победе над «Ростовом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (2:0). Напомним, в первой игре команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, армейцы пробились в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Агапов – 63'     2:0 Мусаев – 84'    

Очень рады, что выиграли и прошли дальше. Будем готовиться. Особенной подготовки к «Ростову» не было — мы отталкиваемся от своей игры. Особенной была наша трибуна и фанаты, которые гнали нас на протяжении всего матча — это что-то нереальное. Эта победа в первую очередь их.

У нас и чемпионат, и Кубок — мы не разделяем. Мы идём от игры к игре. Сегодня очень сильно нужно было выиграть, и мы это сделали», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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