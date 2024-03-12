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ЦСКА – Ростов 2:0, результат ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России

ЦСКА уверенно обыграл «Ростов» и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
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Завершился ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и «Ростов». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. ЦСКА уверенно обыграл соперника — 2:0.

Командам долгое время не удавалось открыть счёт в матче. В первом тайме армейцы нанесли три удара в сторону ворот «Ростова», в то время как южане ответили четырьмя ударами. На 63-й минуте ЦСКА вышел вперёд. Голом отметился защитник Илья Агапов, отличившийся с передачи Фёдора Чалова. На 84-й минуте армейцы забили снова усилиями форварда Тамерлана Мусаева. Матч так и завершился — 2:0.

Напомним, в первой игре команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, армейцы пробились в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Агапов – 63'     2:0 Мусаев – 84'    
Турнирная сетка Кубка России - 2023/2024
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