Тороп: для меня каждый матч — праздник. Чем больше мне дают играть, тем больше уверенности

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп рассказал о своём отношении к возможности принять участие в официальных играх.

«Уверенность связана с опытом. Чем больше дают играть, тем больше опыта и уверенности. Для меня каждый матч — это праздник: что на сборах, что товарищеский между сборами, что Кубок или РПЛ. Каждая игра важна — надо относиться к ней максимально серьёзно. Не сказал бы, что я и раньше волновался на поле. Возможно, просто не было понимания, где и как надо действовать», — передаёт слова Торопа корреспондент „Чемпионата“ Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 12 марта, ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России обыграл «Ростов» (2:0) и прошёл в следующую стадию турнира. Тороп отыграл весь матч.