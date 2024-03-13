Тренер ЦСКА Федотов объяснил выбор Виллиана Роши капитаном на матч с «Ростовом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему выбрал бразильского защитника Виллиана Рошу капитаном на ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом».

«Роша проявляет свои лидерские качества как на поле, так и в раздевалке, во всех отношениях классно работает. Это довольно логичный выбор, тем более позиция Виллиана подразумевает, что нужно руководить и «дирижировать» игрой», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, сегодня, 12 марта, ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0) и прошёл в следующую стадию турнира. Армейцы одержали победу благодаря голам защитника Ильи Агапова и нападающего Тамерлана Мусаева. Им ассистировали форвард Фёдор Чалов и сербский защитник Милан Гаич.