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Тренер ЦСКА Федотов объяснил выбор Виллиана Роши капитаном на матч с «Ростовом»

Тренер ЦСКА Федотов объяснил выбор Виллиана Роши капитаном на матч с «Ростовом»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему выбрал бразильского защитника Виллиана Рошу капитаном на ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом».

«Роша проявляет свои лидерские качества как на поле, так и в раздевалке, во всех отношениях классно работает. Это довольно логичный выбор, тем более позиция Виллиана подразумевает, что нужно руководить и «дирижировать» игрой», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, сегодня, 12 марта, ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0) и прошёл в следующую стадию турнира. Армейцы одержали победу благодаря голам защитника Ильи Агапова и нападающего Тамерлана Мусаева. Им ассистировали форвард Фёдор Чалов и сербский защитник Милан Гаич.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Агапов – 63'     2:0 Мусаев – 84'    
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