«Арсенал» — «Порту»: основное время закончилось, будут сыграны дополнительные таймы

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и «Порту». Встреча проводится на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 41-й минуте матча бельгийский футболист Леандро Троссард открыл счёт и вывел «Арсенал» вперёд. Ему ассистировал Мартин Эдегор. Таким образом, лондонцы сравнялись с «Порту» по сумме двух встреч.

Напомним, в первом матче 1/8 финала нынешнего сезона «Порту» одержал домашнюю победу над «Арсеналом» со счётом 1:0. Единственный мяч в свой актив записал бразильский полузащитник Вендерсон Галено.