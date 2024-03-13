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Впервые в истории Кубка Германии в полуфинал вышел лишь один клуб из Бундеслиги

Впервые в истории Кубка Германии в полуфинал вышел лишь один клуб из Бундеслиги
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Леверкузенский «Байер» стал единственным клубом, вышедшим из Бундеслиги в полуфинал Кубка Германии, сообщает Opta Sport.

Кубок Германии . 1/4 финала
12 марта 2024, вторник. 22:30 МСК
Саарбрюккен
Саарбрюккен
Окончен
2 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Хак – 8'     1:1 Наифи – 11'     2:1 Брюнкер – 90+3'    

По информации источника, это происходит впервые в истории турнира. Помимо «Байера», лидирующего в Бундеслиге, в полуфинал пробились два клуба из второй Бундеслиги – «Кайзерслаутерн» и «Фортуна Дюссельдорф», а также «Саарбрюкен» из третьей Бундеслиги, выбивший по ходу турнира «Баварию», «Айнтрахт» и мёнхенгладбахскую «Боруссию».

Отметим, в полуфинале Кубка Германии «Кайзерслаутерн» сыграет дома с «Саарбрюкеном», а леверкузенский «Байер» проведёт домашнюю встречу с «Фортуна Дюссельдорф». Матчи запланированы на 2-е и 3-е апреля.

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