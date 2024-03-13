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Артета прокомментировал выход «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Артета прокомментировал выход «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выход лондонской команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Я очень счастлив. Прошло 14 лет с момента последнего выхода в четвертьфинал – очень большой срок для такого клуба, как «Арсенал». Доказательство того, насколько это сложно. Сегодня нам пришлось серьёзно потрудиться и дождаться волшебного момента – и он настал. Я очень горжусь», – приводит слова Артеты журналист Коннор Хамм в соцсетях.

Напомним, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Порту». В основное время матча лондонский клуб обыграл соперника со счётом 1:0. По сумме двух матчей (1:1) встреча продолжилась в дополнительное время, в котором команды не смогли отметиться забитыми мячами. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Арсенала» — 4:2.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
4 : 2
Порту
Порту, Португалия
1:0 Троссард – 41'    
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