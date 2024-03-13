Артета прокомментировал выход «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выход лондонской команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Я очень счастлив. Прошло 14 лет с момента последнего выхода в четвертьфинал – очень большой срок для такого клуба, как «Арсенал». Доказательство того, насколько это сложно. Сегодня нам пришлось серьёзно потрудиться и дождаться волшебного момента – и он настал. Я очень горжусь», – приводит слова Артеты журналист Коннор Хамм в соцсетях.

Напомним, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Порту». В основное время матча лондонский клуб обыграл соперника со счётом 1:0. По сумме двух матчей (1:1) встреча продолжилась в дополнительное время, в котором команды не смогли отметиться забитыми мячами. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Арсенала» — 4:2.