Защитник «Волгаря» Илья Зуев: не понимаю, почему ни разу так и не сыграл за «Зенит»

Защитник «Волгаря» Илья Зуев признался, что не понимает, почему так и не сыграл за основную команду «Зенита», хотя был в молодёжке сине-бело-голубых.

«Почему ни разу не сыграл за основу «Зенита»? Тоже этого не понимаю. Было неприятно, конечно. При наличии шанса я мог бы им воспользоваться. Но спустя время обиды никакой нет. Возможно, тогда я просто не созрел для матчей за основную команду, в том числе ментально», — рассказал Зуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Зуев перешёл в «Волгарь» из «Акрона» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего защитника в € 300 тыс. В нынешнем сезоне Зуев сыграл два матча и забил один гол.