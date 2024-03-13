«Предлагали перейти в «Вильярреал». Был перспективен в «Зените», но так и не сыграл в РПЛ

Болельщики «Зенита» с минимум 15-летним стажем наверняка помнят Илью Зуева. Центральный защитник считался одним из самых перспективных футболистов России:

долгие годы был в заявке основы — как в РПЛ, так и в еврокубках;

сыграл за вторую команду сине-бело-голубых 151 матч — это с большим отрывом рекорд;

постоянно выступал за юношеские и молодежную сборные России — от U17 до U21.

Тем не менее дальше статуса запасного в родном Петербурге он так и не продвинулся. Более того, даже ни разу не сыграл в Премьер-Лиге и несколько лет назад мог завершить карьеру. В последние годы дела Зуева наладились: в каждом из трёх предыдущих сезонов Илья отбегал свыше 30 матчей в Первой лиге и был важной частью «Акрона», который сенсационно добрался до первого этапа финала Пути регионов в Кубке России.

Сегодня защитник — уже в составе астраханского «Волгаря» — сыграет в четвертьфинале того же Пути регионов. В соперниках — «Ахмат». Возможно, впереди ещё одна сказка? Автор «Чемпионата» Георгий Илющенко пообщался с Ильёй перед матчем и обсудил его путь в футболе.

«В РПЛ играть легче, чем в Первой лиге»

— К 30 годам ты так и не поиграл в РПЛ. Неужели за всё это время не было вариантов?

— Конкретных предложений не было. Но я ещё надеюсь поиграть в Премьер-Лиге и уверен, что у меня всё впереди.

— А в Европу тебя звали?

— Агенты предлагали различные варианты, в том числе «Вильярреал» — примерно в 2014 году. Не знаю, правда ли мной там интересовались. Всё закончилось на уровне разговоров.

— Давай представим. Тебе звонят из Европы и говорят: «Илья, приезжай, ты нам нужен». Поехал бы?

— Для этого было бы неплохо знать английский. Жена пыталась научить иностранному языку, я пробовал заниматься с репетитором. Но мне было тяжело. В раннем возрасте вряд ли поехал бы в Европу, а сейчас — да. И плевать на сложности.

Илья Зуев Фото: РИА Новости

— Как получилось, что ты ни разу не сыграл за основу «Зенита»? Хотя несколько лет был в заявке главной команды.

— Тоже этого не понимаю. Было неприятно, конечно. При наличии шанса я мог бы им воспользоваться. Но спустя время обиды никакой нет.

— Причины были чисто игровыми?

— Возможно, тогда я просто не созрел для матчей за основную команду, в том числе ментально. Если бы мне доверили место в составе «Зенита» сейчас, закрепиться было бы проще. Я уже опытен и понимаю уровень РПЛ, а тогда был слишком молод. Для защитника 30 лет — самый расцвет.

— В чём разница между тобой в 20 и 30 лет, если не считать опыт?

— 30-летний я играл с командами РПЛ и знаю: против них намного легче, чем против представителей Первой лиги.

— Неожиданно! Аргументируешь?

— В Премьер-Лиге слишком высока цена ошибки: любая оплошность — и тебя сразу накажут. В Первой лиге могут и простить, но в плане борьбы она гораздо суровее. В РПЛ нужно больше думать, и мне такой подход ближе.

«Кержаков многое почерпнул из методов Спаллетти»

— Тебя долго тренировал Владислав Радимов. Назови три его главных качества.

— Он мотиватор от бога, крайне человечен и на самом деле очень любит своих футболистов. Владислав Николаевич со всеми разговаривал. Всегда узнавал о наших проблемах, помогал советами.

— Главные советы, которые Радимов дал лично тебе?

— Владислав Николаевич говорил всегда смотреть в глаза тренеру, несмотря на мои «привозы». Прислушиваться, даже если с чем-то не согласен или опустил руки, вовремя выкидывать из головы негатив. Мне эти советы очень сильно помогли. Раньше при ошибках я часто скисал и уже практически не играл. Он это хорошо видел и помог мне преодолеть ту проблему.

— Ходили слухи, что у него были варианты с заметными клубами. Но в итоге он в Медиалиге. Как к этому относишься?

— Его выбор. Если ему так комфортнее, я только рад за него.

— Что думаешь про Медиалигу в целом?

— С появлением «Чисто Питера» начал немного следить за ней. В основном в МФЛ играют профессионалы: кто-то завершил карьеру, у кого-то она не получилась. Медийными персонажами их только разбавляют, так что там вполне нормальный уровень.

— По окончании карьеры хотел бы туда попасть?

— Можно было бы попробовать. В том же «Чисто Питере», если позовут.

Владислав Радимов Фото: vk.com/chisto_mfc

— В «Акроне» тебя тренировал Евгений Калешин. Шамиль Гасанов называл его сумасшедшим тренером. Согласен с ним?

— Согласен (улыбается). Он очень строгий. Живёт футболом, максимально погружен в него и на всё реагирует крайне эмоционально. Тщательно следит за лишним весом и жировой массой у игроков. Можно было есть практически всё, но в ограниченном количестве.

— В Томске ты играл под руководством Александра Кержакова. Какой он тренер?

— Кержаков только начинал тренерскую карьеру. Ему было тяжеловато, хотя с его приходом мы заиграли достойно. Он больше мотиватор, чем тактик: хорошо настраивал нас на матчи. Было видно, что он многое почерпнул из методов Лучано Спаллетти: у них были похожие сборы, упражнения, беговые занятия.

— Как считаешь, почему его тренерская карьера пока не складывается?

— Он ещё молодой тренер. Не у всех всё получается сразу, результаты придут. Плюс у него уже были успехи. В том же «Нижнем Новгороде», когда он вопреки прогнозам сохранил команду в Премьер-Лиге.

«ЦСКА — хороший выбор для Кругового»

— Что должно произойти, чтобы «Зенит» снова начал доверять молодым? И не бразильцам, а собственным воспитанникам.

— Даже не знаю. Качественных зенитовских воспитанников всегда хватало. В главную команду пробиваются единицы, но в РПЛ играют многие из них. Да и в Первой лиге. Андрей Аршавин курирует молодёжь и в этом плане работает очень качественно.

— Когда в «Зенит» пришёл Роберто Манчини, в команду вернули Дениса Терентьева и Дмитрия Богаева, с которыми ты выступал за «Зенит-2». Как тогда оценил эти переходы? Не отговаривал парней от возвращения?

— Оценил положительно и парней не отговаривал. Они заслужили тот шанс. Особенно Теря, который провёл хороший сезон в «Ростове». Был только рад за них.

— В итоге шанса им как раз толком не дали. Есть мнение, что «Зенит» возвращал воспитанников просто для галочки. Так в итоге и получилось.

— Если Терентьева и Богаева звали, значит, на них рассчитывали. Всё зависело только от них. Они этой возможностью не воспользовались.

— Этой зимой твой одноклубник по «Зениту-2» Максим Карпов попал в неловкую историю и засветился в форме «Спартака-2», хотя раньше говорил, что «лучше родиться девушкой, чем играть за «Спартак».

— Он просто оказался заложником ситуации. В «Спартак» же его не звали. Просто так сложилось, что из «Звезды» сделали другую команду, и она оказалась «Спартаком-2».

— А сам бы пошёл в «Спартак» при соответствующем варианте?

— Нет, не пошёл бы. Но ярких слов, как Максим, говорить не буду.

— Другой твой партнёр по «Зениту-2» — Данил Круговой. Как ты отнёсся к его решению перейти в ЦСКА?

— Хороший выбор. Он хочет играть, и там ему будет проще конкурировать. Если для него всё сложится удачно, переход окажется большим шагом вперёд.

— «Зенит» правильно поступил, из принципа на полгода отправив его во второй состав?

— Мы не знаем всех подробностей. Возможно, он обещал переподписать контракт, и для «Зенита» его решение стало не слишком порядочным. Если так, решение клуба понять можно.

— Твоим партнёром также был Дмитрий Чистяков. В ноябре 2022-го он ошибся в игре с «Ахматом». Его заменили ещё в первом тайме, а потом публично осудили Сергей Семак и Александр Медведев. Дальше — отстранение от основы. Как думаешь, откуда взялась настолько масштабная критика?

— Мне кажется, со своим воспитанником так поступать нельзя. Наоборот, нужно было его поддержать после ошибок. Команда так и сделала, что самое главное. С иностранцем подобное вряд ли случилось бы. Такая ситуация вообще не должна выходить за пределы раздевалки.

«Хорошо, что я вообще остался в футболе. Хотел доказать, что меня рано списывать»

— Ходили слухи, что тебя убрали из «Зенита-2» по решению Вячеслава Малафеева. Это правда?

— Не сказал бы, что прямо убрали. К Малафееву у меня никаких претензий. Мне уже исполнилось 24 года. Шансов пробиться в основу не было, в «Зените-2» я пересидел, к тому же у меня оставался год по контракту. Малафеев предложил аренду в «Химки» либо просто уйти свободным агентом и самому искать себе новый клуб. Агент посоветовал второй вариант, чтобы найти команду получше. Я послушал его. В итоге команду получше он мне так и не нашёл (улыбается).

— И ты оказался в «Урожае» из Второй лиги. Хотя «Химки» играли в ФНЛ.

— Это ещё не худший расклад. Хорошо, что вообще остался в футболе. Помог Николай Писарев, с которым мы сработались в молодёжной сборной. Он и позвал меня в «Урожай», где работал сначала спортивным директором, а затем и тренером.

— Сначала «Урожай», затем «Нижний Новгород». За два года толком заиграть не получилось ни там, ни там.

— Тяжёлая травма плюсневой кости, затем длительная пауза из-за коронавируса, смена тренера. Потом у меня закончился контракт, и его не продлили. «Пари Нижний Новгород» был и остаётся классной командой. Обидно, что всё так навалилось и не удалось там закрепиться.

— Многие на твоём месте задумались бы о завершении карьеры. У тебя были такие мысли?

— Наоборот, я разозлился и хотел доказать, что меня рано списывать. И после этого дела как раз пошли в гору: в дальнейшем игровой практики очень даже хватало.

— В «Томи» у тебя появилось кое-что общее с Андреем Тихоновым и Джоном Терри. Понимаешь, о чём я?

— Нет (улыбается).

— Всем вам по ходу матчей приходилось вставать в ворота. Почему именно ты сделал это в 2020 году, когда вашего вратаря удалили в матче с «Чертаново»?

— У нас остался только один здоровый кипер. Ещё до матча ехали в автобусе и по приколу решали, кто будет его страховать. Я хоть и не был самым высоким, но согласился. Даже и не думал, что подстраховка понадобится. Спокойно сидел на скамейке, и тут Денис Вавилин заработал красную.

— Сильно волновался?

— Вообще нет. Пропустил только с пенальти, и то его чуть не взял (улыбается). Мог отбить мяч ногой, но зачем-то попытался руками.

Илья Зуев Фото: vk.com/fctomtomsk

«Вообще не понял, как оказался в допинг-списке Макларена»

— «Акрон» в предыдущем розыгрыше Кубка России — настоящая сказка. Вы хлопнули «Спартак», «Динамо», «Локомотив», едва не прошли «Краснодар». Чувствовали себя рок-звёздами?

— Прямо рок-звёздами — нет. Но к нам появилось повышенное внимание, и это было очень приятно. Нас стали чаще узнавать в Тольятти. Особенно Серёгу Волкова, который там родился и в том Кубке совершил немало ярких спасений.

— В чём была главная фишка той команды?

— Каждый досконально знал, что ему нужно делать на поле. Мы чётко выполняли план. Плюс сказался футбольный фарт: у нас получалось буквально всё.

— Уже находясь в «Волгаре», ты выбил «Акрон» из нового Кубка. Но в Первой лиге вы не побеждали в 11 матчах подряд, хотя состав у вас точно не самый слабый. Как так вообще получилось?

— Команда поменялась на 90%. Плюс частенько не фартило: пропускали в концовках, не забивали пенальти. Как мы только сыгрались, результаты заметно улучшились.

— «Волгарь» из-за неудачного начала сезона до сих пор идёт в зоне вылета. Останешься в Астрахани, если команда не сможет спастись?

— Мы выберемся. О вылете и последующей смене команды даже не думаю.

— За «Волгарь» играет Даниил Одоевский, которого пару лет назад называли чуть ли не лучшим молодым вратарём страны. Сейчас в «Зените» большая конкуренция на этой позиции. Веришь, что Одоевский вернётся и выиграет её?

— Одоевский ещё молод, поэтому ничего страшного в командировке в Первую лигу нет. Он и сам это понимает. То, что недавно он играл в РПЛ и Лиге Европы, на него не давит. Наберётся опыта здесь и вернётся в «Зенит», поборется там за место в основе. Верю в это.

— В 2016 году вышел доклад Макларена, и твоя фамилия там тоже была. Неужели ты реально употреблял допинг?

— Вообще не понял, почему оказался в этом списке. Я постоянно сдавал пробы и в сборной, и на клубном уровне. Как до доклада Макларена, так и после. Всё всегда было нормально.

— Где платят больше: в «Зените-2» или в Первой лиге?

— В Первой лиге.

Илья Зуев Фото: vk.com/zenit2

— Мало кто с детства мечтает быть центральным защитником. Как было у тебя?

— Изначально был центральным нападающим. Меня то и дело меняли позициями с Евгением Марковым, который сейчас в «Факеле»: то он был защитником, то я. В итоге предпочёл всё-таки играть в обороне, хотя и впереди дела также складывались неплохо. Считаю, всё сделал правильно.

— Сколько тебе нужно денег в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно?

— Нужно чаще побеждать и зарабатывать премиальные. И чтобы жена работала (улыбается). Но конкретную сумму не назову.

— И последнее. Давай представим: перед тобой лежат два предложения из РПЛ – от «Зенита», где предлагают роль игрока ротации, или от команды попроще, где у тебя больше шансов. Куда пойдёшь?

— Всё-таки в «Зенит». Чтобы бороться за место в основе.