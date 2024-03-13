Защитник «Волгаря» Илья Зуев: сейчас мне было бы проще закрепиться в «Зените»

Защитник «Волгаря» Илья Зуев считает, что смог бы закрепиться в «Зените». Ранее Зуев выступал за вторую команду сине-бело-голубых.

«Если бы мне доверили место в составе «Зенита» сейчас, закрепиться было бы проще. Я уже опытен и понимаю уровень РПЛ, а тогда был слишком молод. Для защитника 30 лет — самый расцвет. 30-летний я играл с командами РПЛ и знаю: против них намного легче, чем против представителей Первой лиги.

В Премьер-Лиге слишком высока цена ошибки: любая оплошность, и тебя сразу накажут. В Первой лиге могут и простить, но в плане борьбы она гораздо суровее. В РПЛ нужно больше думать, и мне такой подход ближе», — рассказал Зуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Зуев перешёл в «Волгарь» из «Акрона» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего защитника в € 300 тыс.