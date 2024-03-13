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«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем
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«Краснодар» расторг контракт с главным тренером Владимиром Ивичем. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Клуб благодарит его за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни», — написано в заявлении «Краснодара».

После возобновления сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Краснодар» дома сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и на выезде проиграл «Ростову» (1:2). Вчера, 12 марта, «быки» вылетели из Фонбет Кубка России, уступив подмосковным «Химкам» (0:2) в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов.

Напомним, Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.

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