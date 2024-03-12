«Краснодар» вылетел из Кубка России! А Талалаев мощно наехал на своего футболиста

Фонбет Кубок России вернулся после длительного перерыва. И первый же матч подарил сенсацию — «Химки» выбили из турнира прошлогоднего финалиста. В Пути регионов нет права на ошибку. Проиграл — вылетаешь.

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич серьёзно изменил состав в сравнении с предыдущим матчем чемпионата с «Ростовом» (1:2). Из тех, кто тогда бегал в основе, остались только Сергей Волков, Жоау Батчи и Джон Кордоба. Зато впервые в состав команды попал самый дорогой новичок «Краснодара» в зимнее окно — Кевин Кастаньо (его купили за € 7,3 млн). В двух первых турах РПЛ после рестарта колумбиец сидел в запасе.

Так уж получилось, что именно Кастаньо стал виновником пропущенного мяча. В середине первого тайма Кевин слишком широко расставил руки в своей штрафной площади, что привело к назначению пенальти. Хетаг Хосонов пробил с «точки» в самый уголок, а Станислав Агкацев хоть и угадал направление удара, команду не спас. Да, не такого дебюта ждали от Кастаньо.

Главным героем первой половины стал вратарь «Химок» Игорь Обухов. Без его спасений не было бы никакой интриги. Выход Михайло Баньяца один на один с вратарём — Обухов спасает. Дальний удар Сперцяна в самый угол — голкипер переводит мяч на угловой. Опасный рикошет от бедра Кайо — Игорь среагировал. По итогам первого тайма «Краснодар» владел мячом 77% игрового времени, нанёс 10 ударов (пять — в створ), но ушёл на перерыв без голов.

У «Химок», помимо гола, запомнился эпизод на первых минутах с участием Тимура Касимова. Нападающий хозяев удрал от защитников, но Агкацев спас. Команда Андрея Талалаева нанесла три удара до перерыва, и все три прилетели в створ. Кстати, сам тренер выдал мощный спич в ходе первого тайма. «Слышь, ты! Иди меняйся, если устал! Или беги!» — так тренер напихал Аршаку Коряну. Андрей Викторович не шутил — на второй тайм Корян уже не вышел.

Оборона «Химок» сдержала Джона Кордобу (справа) Фото: vk.com/fckrasnodar

После перерыва положение «Краснодара» стало ещё хуже. Вышедший вместо Коряна Илья Берковский прострелил на Олега Исаенко, а тот спокойно пробил с линии вратарской. Отдельный привет обороне «быков» — непонятно, чем она занималась в этом эпизоде. Исаенко гол не праздновал, потому что провёл несколько лет в системе «Краснодара». Именно оттуда летом 2023 года уехал в «Химки».

Ивич моментально отреагировал и выпустил Никиту Кривцова и Александра Черникова. А в перерыве на замену вышел ещё один новичок «Краснодара» в зимнее окно — Виктор Са. В концовке состав «Краснодара» укрепил Олакунле Олусегун, но лидер Первой лиги продлил серию без пропущенных мячей в Кубке.

Ранее команда Талалаева обыграла 2DROTS (2:0), «Уфу» (1:0) и «Динамо» из Владивостока (4:0). Но сухая победа над «Краснодаром» займёт самое видное место в этом списке. А вот «быки» после рестарта выглядят неважно. Три матча, ноль побед, два забитых мяча, потеря лидерства в РПЛ, вылет из Кубка. Похоже, во время нового перерыва «Краснодар» ждёт тяжёлая работа.