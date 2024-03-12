Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Наполи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Химки — Краснодар — 2:0, обзор матча Кубка России, Талалаев наорал на Коряна, 12 марта 2024 года

«Краснодар» вылетел из Кубка России! А Талалаев мощно наехал на своего футболиста
Кирилл Закатченко
«Химки» — «Краснодар» — 2:0
Аудио-версия:
Комментарии
«Химки» всухую обыграли одного из лидеров РПЛ.

Фонбет Кубок России вернулся после длительного перерыва. И первый же матч подарил сенсацию — «Химки» выбили из турнира прошлогоднего финалиста. В Пути регионов нет права на ошибку. Проиграл — вылетаешь.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
12 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Хосонов – 25'     2:0 Исаенко – 57'    

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич серьёзно изменил состав в сравнении с предыдущим матчем чемпионата с «Ростовом» (1:2). Из тех, кто тогда бегал в основе, остались только Сергей Волков, Жоау Батчи и Джон Кордоба. Зато впервые в состав команды попал самый дорогой новичок «Краснодара» в зимнее окно — Кевин Кастаньо (его купили за € 7,3 млн). В двух первых турах РПЛ после рестарта колумбиец сидел в запасе.

Так уж получилось, что именно Кастаньо стал виновником пропущенного мяча. В середине первого тайма Кевин слишком широко расставил руки в своей штрафной площади, что привело к назначению пенальти. Хетаг Хосонов пробил с «точки» в самый уголок, а Станислав Агкацев хоть и угадал направление удара, команду не спас. Да, не такого дебюта ждали от Кастаньо.

Следим за матчами Кубка России:
Карпин выбьет ЦСКА из Пути РПЛ? Топ-матч Кубка России! LIVE
Live
Карпин выбьет ЦСКА из Пути РПЛ? Топ-матч Кубка России! LIVE

Главным героем первой половины стал вратарь «Химок» Игорь Обухов. Без его спасений не было бы никакой интриги. Выход Михайло Баньяца один на один с вратарём — Обухов спасает. Дальний удар Сперцяна в самый угол — голкипер переводит мяч на угловой. Опасный рикошет от бедра Кайо — Игорь среагировал. По итогам первого тайма «Краснодар» владел мячом 77% игрового времени, нанёс 10 ударов (пять — в створ), но ушёл на перерыв без голов.

У «Химок», помимо гола, запомнился эпизод на первых минутах с участием Тимура Касимова. Нападающий хозяев удрал от защитников, но Агкацев спас. Команда Андрея Талалаева нанесла три удара до перерыва, и все три прилетели в створ. Кстати, сам тренер выдал мощный спич в ходе первого тайма. «Слышь, ты! Иди меняйся, если устал! Или беги!» — так тренер напихал Аршаку Коряну. Андрей Викторович не шутил — на второй тайм Корян уже не вышел.

Оборона «Химок» сдержала Джона Кордобу (справа)

Оборона «Химок» сдержала Джона Кордобу (справа)

Фото: vk.com/fckrasnodar

После перерыва положение «Краснодара» стало ещё хуже. Вышедший вместо Коряна Илья Берковский прострелил на Олега Исаенко, а тот спокойно пробил с линии вратарской. Отдельный привет обороне «быков» — непонятно, чем она занималась в этом эпизоде. Исаенко гол не праздновал, потому что провёл несколько лет в системе «Краснодара». Именно оттуда летом 2023 года уехал в «Химки».

Интервью с автором второго гола «Химок»:
Он оказался не нужен «Краснодару». А сегодня «похоронил» родной клуб в Кубке России
Эксклюзив
Он оказался не нужен «Краснодару». А сегодня «похоронил» родной клуб в Кубке России

Ивич моментально отреагировал и выпустил Никиту Кривцова и Александра Черникова. А в перерыве на замену вышел ещё один новичок «Краснодара» в зимнее окно — Виктор Са. В концовке состав «Краснодара» укрепил Олакунле Олусегун, но лидер Первой лиги продлил серию без пропущенных мячей в Кубке.

Ранее команда Талалаева обыграла 2DROTS (2:0), «Уфу» (1:0) и «Динамо» из Владивостока (4:0). Но сухая победа над «Краснодаром» займёт самое видное место в этом списке. А вот «быки» после рестарта выглядят неважно. Три матча, ноль побед, два забитых мяча, потеря лидерства в РПЛ, вылет из Кубка. Похоже, во время нового перерыва «Краснодар» ждёт тяжёлая работа.

Будет ли кадровый апокалипсис в «Краснодаре»:
Уволить Ивича будет странно. Но в духе Галицкого
Уволить Ивича будет странно. Но в духе Галицкого
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android