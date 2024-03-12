Уволить Ивича будет странно. Но в духе Галицкого

Сначала – две цитаты из декабрьского интервью Владимира Ивича «Чемпионату»:

«Кто вспомнит, что ты играл прекрасно, если проиграешь? Футбол ― это результат»

«Чувствую ли я поддержку от Галицкого? Если говорить прямо сейчас ― я не знаю. Вы можете спросить у него. Но я уверен, что Галицкий сейчас ― самый счастливый человек в России. Чувствую, что он счастлив. И не знаю, доволен ли он мной или нет».

А теперь контекст. За последние сутки фамилия Владимира Ивича агрессивно проникла в медиа. Сначала инсайдер Иван Карпов назначил тренера «Краснодара» кандидатом в «Спартак». Потом «РБ Спорт» сообщил, что южный клуб уволит серба в случае кубкового поражения от «Химок». Ещё вкидывалось, что Ивич не бросит нынешнюю команду ради работы в столице. Важно – никто из официальных лиц не дал ни одного официального комментария. Значит, сейчас это можно обозвать слухами. Да и мы пока верим в них не особо. Но ведь совсем не факт, что дальше всё будет спокойно.

Давайте постараемся посмотреть на ситуацию нейтрально: «Краснодар» – зимний чемпион. И один из главных претендентов на титул. Ивичу даже напомнили, что только раз команда, занявшая первое место в декабре, потом не выигрывала чемпионат. Тренер об это не знал. Но точно понимал – от его команды ждут именно золото. Очень сильно ждут. При этом с осени в кулуарах шли аккуратные разговоры. Посыла два: Сергею Галицкому может быть не близок стиль тренера – это аккуратная версия. И – владельцу он совершенно не нравится, но от ухода Ивича спасает результат. Ведь согласитесь, странно увольнять тренера, который идёт на первом месте.

Вообще, у главного часто спрашивали об этом на пресс-конференции. Хорошо помню его реакцию после ничьей с «Зенитом» в Петербурге. Тогда кому-то из коллег показалось, что «Краснодар» играл на удержание. И вопрос заключался в том, понравится ли такой стиль Галицкому. Ответ всегда одинаковый: «Спросите у него».

Но Галицкий уже всё рассказал. В период его активного появления в медиа он чётко высказался о понятии результата. Эта цитата из интервью «Коммент.Шоу».

Сергей Галицкий Владелец «Краснодара» «Я сказал Гончаренко: «Вы лучше больше проиграйте, но играйте в атаку». Нас не интересует сбалансированный футбол. Мы никогда не выходим играть вторым номером. Тренер должен знать, что у нас есть стиль. Пусть у нас не будет девяти кубков, но будет стиль».

Это слова из 2021 года. И вряд ли кто-то думает, что видение взрослого мужчины резко изменилось (а если это так – мы бы с удовольствием об этом узнали). И Сергей Николаевич говорил при этом, что никогда не увольнял и вряд ли когда-то уволит тренера из-за результата. За плохую игру – да. Но не за место в таблице.

Ивич это понимает. Поэтому во многих его публичных выступлениях вы найдёте реплики про контроль мяча, преимущество, схему 4-3-3, которая нацелена на атаку. Даже в интервью нашему сайту – мы давали ссылку выше. При этом серб, пожалуй, первый тренер, который так печётся о результате. Не исключено, что даже больше, чем Галицкий.

Он говорил об этом и с прицелом на трансферы. Зимой тренер ждал два-три усиления. А потом, согласно инсайдерским данным (опять же, по информации Ивана Карпова), в клуб пришёл вингер Виктор Са, который якобы не был согласован с Ивичем. Не провёл ни одной тренировки и дважды вышел в основе. Зато взяли Кевина Кастаньо за € 7.5 млн, игрока основы сборной, который провёл с клубом полноценные сборы. В итоге – две игры в глухом запасе. Странно ли это? Да. Но вернемся к главному.

Метрику стиля Галицкого ещё не вывели. Поэтому невозможно предположить, как он относится к футболу Ивича. Считает его привлекательным или, наоборот, ставит в один ряд с худшими примерами, которые были в его жизни. Но смущает реакция серба на подобные вопросы. Он ведь мог легко сказать что-то в духе: «Владелец с пониманием относится к футболу, который внедряет наш штаб». И всё – ноль вопросов. Но нет, Владимир всегда уходил от ответа и ни разу не вынес в публичное пространство мнение Галицкого.

Значит ли это что-то? Даже гадать не хочется.

Понятно одно: уволить тренера за 10 туров до конца чемпионата из клуба, который претендует на золото, – мегастранно. Но может ли это сделать Галицкий? Да. И вряд ли после предыдущих высказываний владельца клуба этому кто-то удивится.