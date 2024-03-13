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Мостовой: шокирован увольнением Ивича из «Краснодара», ещё два тура назад он был лучшим

Мостовой: шокирован увольнением Ивича из «Краснодара», ещё два тура назад он был лучшим
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал увольнение главного тренера Владимира Ивича из «Краснодара».

«Я шокирован увольнением Ивича из «Краснодара». Ещё два тура назад он был чуть ли не лучшим тренером РПЛ. И тут проигрывают «Ростову», вылетают из Кубка. Всё ещё впереди, надо бороться с «Зенитом», «Динамо». Работа Ивича в «Краснодаре» в принципе была лучшей в истории клуба: никто ещё не доводил команду так высоко, а в прошлом году ещё и финал Кубка России был. Никогда такого не было. Ивич вёл себя по-футбольному, не было никаких скандалов. Проиграли — ну бывает.

«Краснодару» не станет плохо после ухода Ивича. Есть команда, болельщики, стадион. Но никто не знает, как сейчас повернётся турнирная ситуация. Возможно, команда начнёт выигрывать. Тренер на поле не выходит — играют футболисты», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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