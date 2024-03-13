Бразильский защитник Нино рассказал, почему пропустил начало предсезонки «Зенита»

Новичок «Зенита» Нино рассказал, почему пропустил начало предсезонки российского клуба. По словам бразильского защитника, у него были запланированы визиты в больницу с беременной женой.

«Почему присоединился к команде на сборах на пару дней позже всех остальных? Из-за календаря «Флуминенсе». Мой футбольный год закончился довольно поздно. Последний матч я провёл 22 декабря. Вернуться в расположение клуба мне нужно было 25 января. А поскольку моя жена сейчас беременна, то во время отпуска у нас были запланированы несколько важных визитов к врачу. Поэтому и отложился мой приезд.

При этом я сильно сократил время каникул, чтобы не пропустить много времени на старте предсезонки. Благодарен, что «Зенит» вошёл в мое положение и я смог выполнить все намеченные планы», — сказал Нино в видео на YouTube-канале «Зенита».