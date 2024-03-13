Защитник «Зенита» Нино рассказал, как нужно играть против Месси

Футболист «Зенита» Нино рассказал, как нужно играть против нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Каково опекать Месси? Чувство, словно ты постоянно должен быть на пределе своей концентрации и внимания. Нужно быть безупречным тактически, технически, в плане скорости и чтения игры. Ты должен пытаться предсказывать развитие событий. Помню, что я всё время старался накрывать Месси ещё до получения мяча, чтобы максимально мешать ему.

И это было очень сложно. Потому что перед тобой человек, способный удивить тебя каким угодно футбольным решением, непредсказуемым и неуловимым. Он в одиночку может обыграть двух-трёх соперников, поэтому ты всегда должен быть сфокусирован на 100%. Такие дела. Дело ведь в том, что никому не удаётся полностью закрыть его. Но если бы кому-то это удалось, то, вероятнее всего, благодаря озвученному мной набору требований», — сказал Нино в интервью пресс-службе «Зенита».