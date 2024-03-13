Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико М — Интер М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Нино рассказал, как нужно играть против Месси

Защитник «Зенита» Нино рассказал, как нужно играть против Месси
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Зенита» Нино рассказал, как нужно играть против нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Каково опекать Месси? Чувство, словно ты постоянно должен быть на пределе своей концентрации и внимания. Нужно быть безупречным тактически, технически, в плане скорости и чтения игры. Ты должен пытаться предсказывать развитие событий. Помню, что я всё время старался накрывать Месси ещё до получения мяча, чтобы максимально мешать ему.

И это было очень сложно. Потому что перед тобой человек, способный удивить тебя каким угодно футбольным решением, непредсказуемым и неуловимым. Он в одиночку может обыграть двух-трёх соперников, поэтому ты всегда должен быть сфокусирован на 100%. Такие дела. Дело ведь в том, что никому не удаётся полностью закрыть его. Но если бы кому-то это удалось, то, вероятнее всего, благодаря озвученному мной набору требований», — сказал Нино в интервью пресс-службе «Зенита».

Материалы по теме
Защитник «Зенита» Нино назвал своего футбольного кумира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android