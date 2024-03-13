Экс-игрок «Акрона» Илья Зуев: согласен ли, что Калешин — сумасшедший тренер? Да

Защитник «Волгаря» Илья Зуев, ранее выступавший за «Акрон», высказался о своём бывшем тренере Евгении Калешине.

«Гасанов называл Калешина сумасшедшим тренером? Согласен с ним (улыбается). Он очень строгий. Живёт футболом, максимально погружён в него и на всё реагирует крайне эмоционально. Тщательно следит за лишним весом и жировой массой у игроков. Можно было есть практически всё, но в ограниченном количестве», — рассказал Зуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Зуев перешёл в «Волгарь» из «Акрона» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего защитника в € 300 тыс. В нынешнем сезоне Зуев сыграл два матча и забил один гол.