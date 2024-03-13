Гранат: в матче с «Зенитом» можно проверить, на что способно «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался в преддверии матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между бело-голубыми и «Зенитом».

«100% «Зенит» будет сверхмотивирован на своём стадионе в матче с «Динамо». Я думаю, что эта игра будет одной из проверок для «Динамо» на борьбу за чемпионство в РПЛ. В этом матче можно будет проверить, на что способно «Динамо» с таким мотивированным соперником и с реальным конкурентом. Игра будет непростой, но, надеюсь, что «Динамо» добьётся нужного результата», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Динамо» сыграет с «Зенитом» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России сегодня, 13 марта. Встреча начнётся в 20:15 мск.