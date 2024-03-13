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Гранат: в матче с «Зенитом» можно проверить, на что способно «Динамо»

Гранат: в матче с «Зенитом» можно проверить, на что способно «Динамо»
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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался в преддверии матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между бело-голубыми и «Зенитом».

«100% «Зенит» будет сверхмотивирован на своём стадионе в матче с «Динамо». Я думаю, что эта игра будет одной из проверок для «Динамо» на борьбу за чемпионство в РПЛ. В этом матче можно будет проверить, на что способно «Динамо» с таким мотивированным соперником и с реальным конкурентом. Игра будет непростой, но, надеюсь, что «Динамо» добьётся нужного результата», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Динамо» сыграет с «Зенитом» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России сегодня, 13 марта. Встреча начнётся в 20:15 мск.

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