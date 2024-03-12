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«Не бывает дыма без огня». Гранат — о возможной отставке Абаскаля из «Спартака»

«Не бывает дыма без огня». Гранат — о возможной отставке Абаскаля из «Спартака»
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Российский экс-футболист Владимир Гранат высказался о возможной отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Ранее в СМИ появлялась информация, что красно-белые приняли решение расстаться с испанским специалистом, а на замену ему рассматриваются сразу несколько кандидатов.

«Что касается возможной отставки Абаскаля, не бывает дыма без огня, потому что «Спартак» показывает неудовлетворительный результат. Ладно была бы какая-то игра, но её пока не видно. Было видно, что «Факел» хотел победить, а «Спартак» просто присутствовал на футбольном поле. Поэтому стоит ждать, какое решение примет руководство клуба», — сказал Владимир Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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