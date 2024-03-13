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Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп: вряд ли в Англии был защитник лучше, чем ван Дейк

Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп: вряд ли в Англии был защитник лучше, чем ван Дейк
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп назвал нидерландского футболиста «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка лучшим защитником, когда-либо выступавшим в английской Премьер-лиге.

«Что это за игрок! В матче с «Манчестер Сити» ван Дейк выиграл дуэль у Холанда, хотя у Эрлинга и были свои моменты. Но Вирджил был просто великолепен. Много говорили о том, какое место в рейтинге лучших за всё время может занять Вирджил ван Дейк. Я и сам не знаю, но вряд ли в Англии был кто-то лучше него», — приводит слова Реднаппа журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

Вирджилу ван Дейку 32 года. С прошлого лета он является капитаном «Ливерпуля». В нынешнем сезоне защитник провёл 34 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Действующий контракт ван Дейка с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.

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