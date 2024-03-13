Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп: Ватару Эндо — лучший трансфер сезона

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп назвал японского полузащитника «Ливерпуля» Ватару Эндо лучшим подписанием английских клубов в рамках сезона-2023/2024.

«Да, можно сказать, что Эндо является лучшим трансфером сезона. Он был великолепен в матче с «Манчестер Сити». Этот парень никогда не прекращает работать на команду! Он выглядит так, как будто играет за «Ливерпуль» уже несколько лет. Скауты мерсисайдцев хорошо поработали, обнаружив Ватару, а сам Эндо воспользовался шансом», — приводит слова Реднаппа журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

Напомним, Ватару Эндо перешёл в «Ливерпуль» из немецкого «Штутгарта» в летнее трансферное окно. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость японца в € 13 млн.