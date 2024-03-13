Червиченко: если «Спартак» умудрится подписать Ивича, сможет опередить «Краснодар»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном приглашении на пост наставника московской команды экс-тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Теперь Ивич со спокойной душой может возглавлять «Спартак», если он перейдёт, то правильно сделает. Мне кажется, если «Спартак» умудрится его быстро подписать, то Ивич придёт и начнёт работать так, что «Спартак» в конце сезона сможет опередить «Краснодар». «Спартак» научился работать быстро, но это надо делать мгновенно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков после 20 туров и отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. «Спартак», в свою очередь, расположился на шестой строчке с 31 очком в активе.