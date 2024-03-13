Радимов: «Динамо» — в чемпионской гонке, хоть и не всегда с чемпионской игрой

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре московского «Динамо» после возобновления Российской Премьер-Лиги.

«Я считаю, что у «Локомотива» бело-голубые выиграли абсолютно по делу. И счёт не отражает того, что было в матче. Динамовцы были на порядок сильнее железнодорожников, это абсолютно заслуженная победа. «Локо» ещё повезло, что счёт всего 2:1, отскочили.

Что касается игры с «Ахматом», то грозненцы хорошо были готовы, но не реализовали свои моменты в начале встречи – «Динамо» позволяло их создавать, такая проблема существует. Однако есть такие матчи, где ты не играешь хорошо, но набираешь три очка. И в борьбе за чемпионство такие встречи нужны, вытаскивать такие игры – это очень хорошо для «Динамо». Хотя даже в игре с «Ахматом» бело-голубые показывали хорошие отрезки.

Безусловно, «Динамо» в чемпионской гонке. И чемпион не всегда на протяжении всего сезона показывает чемпионскую игру. Это невозможно. Но если ты с не лучшим качеством игры набираешь три очка, это дорогого стоит», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Московская команда набрала 38 очков после 20 туров и отстаёт от лидирующего «Зенита» на два очка.