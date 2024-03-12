Радимов раскритиковал «Спартак» за ситуацию с Промесом и игру с «Факелом»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал текущее положение дел в московском «Спартаке».

«Открываем рубрику «по фактам». Промес в ОАЭ уже неделю, а пресс-служба клуба отмалчивается, никто ничего не говорит и нет никакой ясности. Джикия и Соболев, у которых нескрываемые трения с тренером, сидят на скамейке и выходят в концовке спасать уже упущенную игру (с «Факелом», 0:2. — Прим. «Чемпионата»). Агроном на стадионе, видимо, вместе с Промесом застрял в ОАЭ и поле на домашнем стадионе не готово к сезону — ну это просто комедия!

Ну и поразили слова Умярова после матча. «Самое тяжёлое после «Зенита», когда ты отдал все эмоции и силы, – настроиться на такие команды, как «Факел». Умярову, который за «Спартак» уже больше 100 матчей провёл, расскажите, что за победу с «Факелом» дают те же три очка! Как профессионал может вообще такое нести? И в этих словах весь сегодняшний «Спартак». Болельщики красно-белых могут думать, что я резок к их команде, но я ведь объективен. Нам всем хочется, чтобы в лиге был сильный «Спартак», но сейчас это просто невозможно!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.