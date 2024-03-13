Стал известен шорт-лист на пост спортивного директора «Торпедо»

На пост спортивного директора «Торпедо» претендуют четыре человека. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В список руководства «Торпедо» входят Александр Ширко, Дмитрий Ульянов, Сергей Литвинов и Роман Орещук. Сегодня, 13 марта 2024 года, «Торпедо» объявило о расторжении контракта с действующим спортивным директором Дмитрием Рыскиным.

«Торпедо» занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 22 матча. На первой строчке располагаются подмосковные «Химки», которые заработали 42 очка.

Вчера, 12 марта, «Торпедо» на своём поле сыграло вничью с «Тюменью» со счётом 0:0. В следующем туре автозаводцы на выезде встретятся со «СКА-Хабаровск» в понедельник, 18 марта.