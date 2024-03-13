Юрген Клопп прокомментировал игру Джо Гомеса в этом сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре защитника клуба Джо Гомеса.

«Наименьшее количество игр он провёл на позиции центрального полузащитника, вероятно, потому, что он всегда был нужен нам где-то ещё. И я думаю, что он справился исключительно.

Я считаю, это значительно улучшило его игру. Он в исключительной форме, и пусть так будет продолжаться долго», – приводит слова Юргена Клоппа Anfield Watch.

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес провёл в этом сезоне 39 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость английского футболиста составляет € 22 млн.

На данный момент «Ливерпуль» располагается на второй строчке таблицы с 64 очками, набранными в 28 мачтах. Столько же очков у лидирующего «Арсенала», однако «канониры» вышли вперед по разнице голов.