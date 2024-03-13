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Юрген Клопп прокомментировал игру Джо Гомеса в этом сезоне

Юрген Клопп прокомментировал игру Джо Гомеса в этом сезоне
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре защитника клуба Джо Гомеса.

«Наименьшее количество игр он провёл на позиции центрального полузащитника, вероятно, потому, что он всегда был нужен нам где-то ещё. И я думаю, что он справился исключительно.

Я считаю, это значительно улучшило его игру. Он в исключительной форме, и пусть так будет продолжаться долго», – приводит слова Юргена Клоппа Anfield Watch.

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес провёл в этом сезоне 39 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость английского футболиста составляет € 22 млн.

На данный момент «Ливерпуль» располагается на второй строчке таблицы с 64 очками, набранными в 28 мачтах. Столько же очков у лидирующего «Арсенала», однако «канониры» вышли вперед по разнице голов.

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