Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» в Кубке России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе клуба над московским «Динамо» в четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Матч понравился. Хорошая игра с точки зрения интенсивности, атмосферы. Марцел создал хорошую команду, мы играли лучше и заслужили победу», – передаёт слова Сергея Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 13 марта, петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 2:0. Матео Кассьерра оформил дубль в этой встрече, забив на 13-й и 21-й минутах. Предыдущий матч динамовцев и петербуржцев закончился минимальной победой бело-голубых – 1:0. Тогда на 74-й минуте отличился Фёдор Смолов.