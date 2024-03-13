«Боруссия» — ПСВ: Санчо открыл счёт в матче
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В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и ПСВ. Команды играют на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт в игре на третьей минуте открыл полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо. Ему ассистировал полузащитник Юлиан Брандт.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
2-й тайм
1 : 0
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Санчо – 3'
Напомним, в первом матче 1/8 финала нынешнего сезона был зафиксирован ничейный результат (1:1). У немецкого клуба на 24-й минуте забил нападющий Дониэлл Мален, а у ПСВ на 59-й минуте с пенальти забил нападающий Люк де Йонг.
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