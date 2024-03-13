«Боруссия» — ПСВ: Санчо открыл счёт в матче

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и ПСВ. Команды играют на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в игре на третьей минуте открыл полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо. Ему ассистировал полузащитник Юлиан Брандт.

Напомним, в первом матче 1/8 финала нынешнего сезона был зафиксирован ничейный результат (1:1). У немецкого клуба на 24-й минуте забил нападющий Дониэлл Мален, а у ПСВ на 59-й минуте с пенальти забил нападающий Люк де Йонг.