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Кассьерра: я забил «Динамо» два гола, но командный результат для меня важнее личного

Кассьерра: я забил «Динамо» два гола, но командный результат для меня важнее личного
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал результат ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (2:0), в котором форвард отметился дублем.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кассьерра – 13'     2:0 Кассьерра – 21'    

«Для меня всегда важнее командный результат, он выше, чем личный. Я как бомбардир и нападающий хочу всегда забивать, сколько получится. Сегодня забил два, но самое главное – помог команде», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зениту» удалось добыть уверенную победу со счётом 2:0. В первой игре динамовцы одолели сине-бело-голубых с минимальным преимуществом — 1:0. Таким образом, петербуржцы пробились в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. «Динамо», в свою очередь, будет бороться за трофей в Пути регионов.

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