Кассьерра: я забил «Динамо» два гола, но командный результат для меня важнее личного

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал результат ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (2:0), в котором форвард отметился дублем.

«Для меня всегда важнее командный результат, он выше, чем личный. Я как бомбардир и нападающий хочу всегда забивать, сколько получится. Сегодня забил два, но самое главное – помог команде», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зениту» удалось добыть уверенную победу со счётом 2:0. В первой игре динамовцы одолели сине-бело-голубых с минимальным преимуществом — 1:0. Таким образом, петербуржцы пробились в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. «Динамо», в свою очередь, будет бороться за трофей в Пути регионов.