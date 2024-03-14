Клопп прокомментировал возвращение экс-директора «Ливерпуля» Майкла Эдвардса в клуб

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возвращении в клуб экс-директора мерсисайдцев Майкла Эдвардса.

«Майкл Эдвардс не просил меня остаться, потому что он не глупый. Это не было темой для разговора.

У нас всегда были очень хорошие отношения. В любом случае очень хорошие, на профессиональной основе. Теперь, когда он вернулся, я действительно счастлив. Я хочу видеть клуб в лучшем виде», – приводит слова тренера «Ливерпуля» Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Эдвардс займёт новую должность в «Ливерпуле». Известно, что бывший директор клуба подписал соглашение с FSG. Кроме того, в руководство мерсисайдцев войдёт Ричард Хьюз, который до этого работал в «Борнмуте».

Майкл Эдвардс покинул «Ливерпуль» летом 2022 года. Он занимал пост спортивного директора клуба с 2016 по 2022 год.