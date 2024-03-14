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«Спартак» выступил с заявлением об аресте Квинси Промеса в ОАЭ

«Спартак» выступил с заявлением об аресте Квинси Промеса в ОАЭ
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В «Спартаке» сделали новое заявление по ситуации с Квинси Промесом. Адвокаты футболиста известили клуб об изменении меры пресечения в отношении игрока в ОАЭ, сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Адвокаты и менеджер Квинси Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ.

Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды.

Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста. О дальнейших действиях в отношении Промеса клуб сообщит по мере развития ситуации», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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