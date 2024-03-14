Аршавин: «Спартак» расторгнет контракт с Промесом, и все о нём забудут

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о сложной ситуации, в которую попал нападающий «Спартака» Квинси Промес. По его мнению, сложившиеся обстоятельства с задержанием Промеса в ОАЭ — лучшее разрешение проблемы для всех, кроме самого Квинси.

«Арест в ОАЭ — это конец истории Промеса? Думаю, да. Кроме Промеса, для всех это лучшее разрешение проблемы. «Спартаку» не нужно молчать, руководителям не нужно будет говорить, как относятся к тому, что у нас играют осужденные люди.

Думаю, «Спартак» при таком раскладе, если всё это правда, расторгнет контракт и все о Промесе забудут. А сам Промес, к сожалению для него, будет в Нидерландах разбираться со своими проблемами», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, в Нидерландах футболиста приговорили к 7,5 года лишения свободы (полтора года тюрьмы за поножовщину с братом, шесть лет — за контрабанду крупной партии наркотиков). После этого Промес был арестован в ОАЭ, где «Спартак» проходил зимние сборы. Дело в том, что Квинси попал в ДТП в Дубае, но скрылся с места происшествия. Из-за этого его задержали и не выпустили в Россию. Теперь ему грозит депортация на родину, где он приговорён к тюрьме.