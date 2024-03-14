Глава «Зенита» Медведев — о победе над «Динамо»: сине-бело-голубые играли с душой

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу команды Сергея Семака над «Динамо» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Это была победа, когда приятно смотреть на игру команды. Могли забить и больше, несмотря на то что «Динамо» — сильная и организованная команда. Тем ценнее эта победа. Команда играла очень красиво, творчески. Самое главное, что играли с душой!» — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Накануне, 13 марта, петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России со счётом 2:0. Матео Кассьерра оформил дубль в этой встрече, забив на 13-й и 21-й минутах. Предыдущий матч динамовцев и петербуржцев закончился минимальной победой бело-голубых – 1:0. Тогда на 74-й минуте отличился Фёдор Смолов.