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Глава «Зенита» Медведев — о победе над «Динамо»: сине-бело-голубые играли с душой

Глава «Зенита» Медведев — о победе над «Динамо»: сине-бело-голубые играли с душой
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу команды Сергея Семака над «Динамо» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Это была победа, когда приятно смотреть на игру команды. Могли забить и больше, несмотря на то что «Динамо» — сильная и организованная команда. Тем ценнее эта победа. Команда играла очень красиво, творчески. Самое главное, что играли с душой!» — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Накануне, 13 марта, петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России со счётом 2:0. Матео Кассьерра оформил дубль в этой встрече, забив на 13-й и 21-й минутах. Предыдущий матч динамовцев и петербуржцев закончился минимальной победой бело-голубых – 1:0. Тогда на 74-й минуте отличился Фёдор Смолов.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кассьерра – 13'     2:0 Кассьерра – 21'    
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