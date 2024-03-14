Чалов: перед матчем сборных России и Сербии есть разные шутки со Зделаром и Гаичем

Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Сербии. Форвард отметил, что общается о предстоящей игре с сербскими одноклубниками.

«Есть разные шутки между российскими игроками и Зделаром и Гаичем перед матчем России и Сербии. И сербы шутят, и мы — это нормальная история. Ничего конкретного не буду говорить, но шутки есть (улыбается)», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».