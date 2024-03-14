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Чалов: перед матчем сборных России и Сербии есть разные шутки со Зделаром и Гаичем

Чалов: перед матчем сборных России и Сербии есть разные шутки со Зделаром и Гаичем
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Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Сербии. Форвард отметил, что общается о предстоящей игре с сербскими одноклубниками.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Есть разные шутки между российскими игроками и Зделаром и Гаичем перед матчем России и Сербии. И сербы шутят, и мы — это нормальная история. Ничего конкретного не буду говорить, но шутки есть (улыбается)», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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