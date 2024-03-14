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Экс-игрок «Арсенала» Пети: Юрген Клопп лучше Арсена Венгера

Экс-игрок «Арсенала» Пети: Юрген Клопп лучше Арсена Венгера
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Бывший полузащитник «Челси», «Арсенала» и «Монако» Эммануэль Пети назвал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа лучшим специалистом, чем Арсен Венгер, который в своё время тренировал «канониров».

«Полагаю, можно сказать, что Клопп превзошёл Венгера, потому что он выиграл Премьер-лигу и Лигу чемпионов, а также Кубок Англии и Кубок лиги, а это говорит само за себя. Венгер трижды выигрывал Премьер-лигу, и все помнят тот сезон без поражений, но «Арсенал» Арсена упустил свой шанс выиграть Лигу чемпионов, проиграв «Барселоне» в финале», — приводит слова Пети британское интернет-издание Mirror.

Напомним, в конце января Юрген Клопп объявил, что покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона.

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