Экс-игрок «Арсенала» Пети: Юрген Клопп лучше Арсена Венгера

Бывший полузащитник «Челси», «Арсенала» и «Монако» Эммануэль Пети назвал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа лучшим специалистом, чем Арсен Венгер, который в своё время тренировал «канониров».

«Полагаю, можно сказать, что Клопп превзошёл Венгера, потому что он выиграл Премьер-лигу и Лигу чемпионов, а также Кубок Англии и Кубок лиги, а это говорит само за себя. Венгер трижды выигрывал Премьер-лигу, и все помнят тот сезон без поражений, но «Арсенал» Арсена упустил свой шанс выиграть Лигу чемпионов, проиграв «Барселоне» в финале», — приводит слова Пети британское интернет-издание Mirror.

Напомним, в конце января Юрген Клопп объявил, что покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона.