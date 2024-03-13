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Экс-игрок «Челси» Пети: Александер-Арнольд говорит слишком много, ему бы заткнуться

Экс-игрок «Челси» Пети: Александер-Арнольд говорит слишком много, ему бы заткнуться
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Бывший полузащитник «Челси», «Арсенала» и «Монако» Эммануэль Пети отреагировал на слова вице-капитана «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, ранее сказавшего, что трофеи, выигранные мерсисайдцами, являются более ценными, чем титулы, завоёванные «Манчестер Сити», ввиду разных финансовых возможностей клуба.

«Слова Трента о том, что трофеи, выигранные «Ливерпулем», важнее и ценнее для их болельщиков, — это чушь собачья. Он пытался сказать, что фанаты «Ливерпуля» лучше других болельщиков? Он думает, что они заслуживают больше трофеев, чем другие клубы и их фанаты? Это смешно. Когда я прочёл высказывание Александер-Арнольда, то подумал, что иной раз лучше заткнуться и молчать. Бывают моменты, когда лучше дважды подумать, прежде чем открывать рот», — приводит слова Пети британское издание Liverpool Echo.

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