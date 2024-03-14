Александр Кержаков: «Зенит» снова станет чемпионом!

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые выиграют Российскую Премьер-Лигу в сезоне-2023/2024. По его мнению, конкуренты «Зенита» не смогут составить серьёзную конкуренцию в борьбе за золотые медали чемпионата страны.

«Воспользуется ли «Зенит» внутриклубными проблемами конкурентов? «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом. Это конкуренты должны думать, чем им воспользоваться. Но я не думаю, что это произойдёт в нынешнем сезоне. «Зенит» снова станет чемпионом!» — приводит слова Кержакова Legalbet.

Напомним, «Зенит» лидирует в Российской Премьер-Лиге. Команда Сергея Семака набрала 40 очков за 20 туров чемпионата. У ближайшего преследователя — «Краснодара» — на одно очко меньше, при этом «быки» накануне, 13 марта, уволили главного тренера Владимира Ивича. Третью строчку занимает «Динамо» (38 очков).