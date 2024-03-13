Салихова: «Спартак» и «Краснодар» сами расстелили «Зениту» красную дорожку ко всем трофеям

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что «Спартак» и «Краснодар» безвольно уступили чемпионскую гонку в РПЛ сезона-2023/2024 «Зениту». По словам девушки, сине-бело-голубым даже не придётся использовать админресурс, в котором она упрекала клуб ранее.

«Спартак» и «Краснодар» просто сами расстелили красную дорожку ко всем трофеям «Зениту» в год, когда петербургский клуб показывает блёклую игру. Не нужны даже поддержка и подстраховка сверху», – приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.

Напомним, на момент зимнего перерыва в сезоне турнирную таблицу РПЛ возглавлял «Краснодар». «Зенит» занимал второе место в таблице. Однако уже после двух туров в весенней части чемпионата сине-бело-голубые вырвались на первую строчку.