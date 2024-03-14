Член совета директоров «Динамо» Гафин: у нас остаётся 10 финалов в РПЛ, и мы будем биться

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением относительно участия бело-голубых в чемпионской гонке нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Мы идём от игры к игре, стараемся совершенствоваться. Это и есть наш план. У нас остаётся в РПЛ десять финалов, мы будем биться в каждом из них.

Как оценю наши шансы на чемпионство? У меня нет ответа на ваш вопрос. Это к букмекерам», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, после 20 туров чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. В следующем туре РПЛ бело-голубые сыграют с «Ростовом». Матч пройдёт состоится 30 марта и пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.