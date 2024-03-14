Гильермо Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о минувшем матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором его подопечные обыграли «Оренбург» со счётом 3:1 и вышли в полуфинал этого соревнования.

«Заслуженная победа, хороший настрой, командный дух. Во втором тайме ребята приложили все усилия. Мы добились нужного результата.

В первых трёх играх этого года у нас было два автогола и пенальти. Есть момент неудачи. Но мы сумели разблокироваться, показали быстрый и красивый футбол. Сегодня показали, кто мы есть», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, первый матч между этими командами на данном этапе Кубка состоялся в Оренбурге и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в той игре был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.