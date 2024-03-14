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Гильермо Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом»

Гильермо Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом»
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о минувшем матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором его подопечные обыграли «Оренбург» со счётом 3:1 и вышли в полуфинал этого соревнования.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Горбани – 10'     1:1 Соболев – 36'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Бабич – 68'    
Удаления: нет / Полуяхтов – 84'

«Заслуженная победа, хороший настрой, командный дух. Во втором тайме ребята приложили все усилия. Мы добились нужного результата.

В первых трёх играх этого года у нас было два автогола и пенальти. Есть момент неудачи. Но мы сумели разблокироваться, показали быстрый и красивый футбол. Сегодня показали, кто мы есть», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, первый матч между этими командами на данном этапе Кубка состоялся в Оренбурге и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в той игре был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.

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