Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Винисиус прокомментировал видео, на котором фанаты «Атлетико» называют его «шимпанзе»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал видеоролик, на котором болельщики столичного «Атлетико» скандируют «Винисиус — шимпанзе!» перед минувшим матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:1; сер. пен. 3:2).

«УЕФА, Лига чемпионов, надеюсь, вы уже подумали об их наказании. Это печальная реальность, которая случается даже в матчах, где меня нет!», — написал Винисиус в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, за день до этого, 12 марта, перед началом матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» фанаты каталонского клуба скандировали «Винисиус, умри!».

Ранее Ла Лига инициировала расследование из-за того, что во время матча 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2) юный поклонник «летучих мышей» называл Винисиуса «обезьяной».