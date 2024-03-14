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Винисиус прокомментировал видео, на котором фанаты «Атлетико» называют его «шимпанзе»

Винисиус прокомментировал видео, на котором фанаты «Атлетико» называют его «шимпанзе»
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал видеоролик, на котором болельщики столичного «Атлетико» скандируют «Винисиус — шимпанзе!» перед минувшим матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:1; сер. пен. 3:2).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
3 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Димарко – 33'     1:1 Гризманн – 35'     2:1 Депай – 87'    

«УЕФА, Лига чемпионов, надеюсь, вы уже подумали об их наказании. Это печальная реальность, которая случается даже в матчах, где меня нет!», — написал Винисиус в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, за день до этого, 12 марта, перед началом матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» фанаты каталонского клуба скандировали «Винисиус, умри!».

Ранее Ла Лига инициировала расследование из-за того, что во время матча 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2) юный поклонник «летучих мышей» называл Винисиуса «обезьяной».

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