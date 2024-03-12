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Болельщики «Барселоны» скандировали «Винисиус, умри!» перед матчем ЛЧ с «Наполи»

Болельщики «Барселоны» скандировали «Винисиус, умри!» перед матчем ЛЧ с «Наполи»
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Часть болельщиков «Барселоны» пожелала смерти крайнему нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору в преддверии матча сине-гранатовых в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Об этом информирует Carrusel Deportivo в соцсети Х (ранее Twitter).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Лопес Мартин – 15'     2:0 Канселу – 17'     2:1 Ррахмани – 30'     3:1 Левандовски – 83'    

Подчёркивается, что небольшая группа фанатов каталонского клуба скандировала: «Винисиус, умри!»

Напомним, бразильский футболист систематически подвергается оскорблениям в свой адрес со стороны болельщиков команд соперников. Ранее Ла Лига инициировала расследование из-за того, что во время матча 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2) юный поклонник «летучих мышей» называл Винисиуса «обезьяной».

Также ранее главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти заявил, что Винисиус игрок, которого чаще всего оскорбляют болельщики соперников.

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