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Болельщики «Барселоны» скандировали «Винисиус, умри!» перед матчем ЛЧ с «Наполи»

Часть болельщиков «Барселоны» пожелала смерти крайнему нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору в преддверии матча сине-гранатовых в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Об этом информирует Carrusel Deportivo в соцсети Х (ранее Twitter).

Подчёркивается, что небольшая группа фанатов каталонского клуба скандировала: «Винисиус, умри!»

Напомним, бразильский футболист систематически подвергается оскорблениям в свой адрес со стороны болельщиков команд соперников. Ранее Ла Лига инициировала расследование из-за того, что во время матча 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2) юный поклонник «летучих мышей» называл Винисиуса «обезьяной».

Также ранее главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти заявил, что Винисиус игрок, которого чаще всего оскорбляют болельщики соперников.