Роналдо предсказал победителя Евро-2024

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Бывший нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роналдо предсказал победителя чемпионата Европы 2024 года.

«Думаю, Испания», — сказал Роналдо в видео на YouTube-канале Mail Sport Football.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Роналдо — двукратный чемпион мира, двукратный победитель Кубка Америки, двукратный чемпион Испании в составе «Реала» (Мадрид), двукратный обладатель «Золотого мяча». Футболист завершил карьеру в 2011 году.

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