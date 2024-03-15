«Спартак» не рассматривал кандидатуру Артура Жорже на пост главного тренера — источник

Московский «Спартак» не рассматривал кандидатуру 52-летнего португальца Артура Жорже, возглавляющего «Брагу», на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, наставник «Браги» не входил в шорт-лист российского клуба. Отмечается, что в лонг-листе красно-белых не фигурируют и молодые специалисты с Балкан, которые никогда не работали в России.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» принял решение об увольнении главного тренера команды Абаскаля. Ему на замену рассматривают сразу несколько кандидатур. Помимо упомянутого Жорже, это Валерий Карпин из «Ростова», покинувший «Краснодар» Владимир Ивич и экс-тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Спартак» после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Уралом» на домашней арене.