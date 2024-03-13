Павел Погребняк: кто сейчас Карпина из «Ростова» в «Спартак» отпустит?

Бывший нападающий «Зенита», «Фулхэма» и «Штутгарта» Павел Погребняк считает, что главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин не окажется в «Спартаке» в обозримом будущем.

«Кто должен возглавить «Спартак»: Черчесов, Карпин, иностранец? А кто Валеру сейчас из «Ростова» отпустит? Черчесов… Мне понравилось высказывание Заремы про «поставить колёса от «Тойоты» на «Жигули». В «Спартаке» происходят удивительные вещи, я даже не могу предсказать, кого могут там поставить главным тренером», — приводит слова Погребняка «Матч ТВ».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» принял решение об увольнении главного тренера команды Абаскаля. Ему на замену рассматриваются сразу несколько кандидатур: Валерий Карпин из «Ростова», Артур Жорже из «Браги», Владимир Ивич и экс-тренер сборной России Станислав Черчесов. «Спартак» после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Уралом» на домашней арене.